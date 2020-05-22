В эфире шоу Судьба человека Глеб Матвейчук вспомнил причины, по которым распался его брак с Анастасией Макеевой. По словам звезды, девушка пыталась подсидеть товарищей по сцене.

В эфире шоу "Судьба человека" Глеб Матвейчук вспомнил причины, по которым распался его брак с Анастасией Макеевой. По словам звезды, девушка пыталась "подсидеть" товарищей по сцене.Композитор вспомнил один показательный случай. Актриса была задействована в успешном спектакле "Территория страсти". По словам артиста, его супруга внезапно захотела стать продюсером именно этой пьесы. "Я сразу сказал, что такого никогда не будет. Гениальный создатель этого спектакля – Александр Балуев. Он огромные средства вложил", – рассказал Глеб Матвейчук в эфире шоу "Судьба человека".Однако актриса не остановилась, решив заполучить в союзницы мать супруга, но та ей отказала. Как отметил мужчина, именно после этого между свекровью и невесткой начался затяжной конфликт. "Она хотела, чтобы мы подписали договор, по которому она является продюсером спектакля", – вспомнил композитор.Артист в эфире программы "Судьба человека" добавил, что Анастасия Макеева продолжала делать все возможное, чтобы отобрать постановку у Александра Балуева."Она даже хотела, чтобы я ушел из этого спектакля. Мама предложила сделать ей независимый проект, согласилась даже помочь... Настя отказалась", – отметил Глеб Матвейчук.Как признался композитор, в тот момент он понял, что этот профессиональный конфликт не решить мирным путем. "Я никогда и никого не предавал", – уточнила знаменитость.Ранее в интервью Борису Корчевникову артист рассказал, что его сильно разочаровала Анастасия Макеева, которая публично унизила коллегу по сцене. Актриса позволила себе усомниться в профессионализме бывшей девушки композитора Светлане Бельской.