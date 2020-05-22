Сто тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в мире. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Накануне число зараженных коронавирусом преодолело отметку в 5 миллионов человек. Больше всех от пандемии пострадали США.

Сто тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в мире. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Накануне число зараженных коронавирусом преодолело отметку в 5 миллионов человек. Больше всех от пандемии пострадали США.Президент страны Дональд Трамп заявил, что на 3 дня приспустит флаги на всех правительственных зданиях в память о скончавшихся от коронавируса — таких в стране почти 100 тысяч человек.Власти Рио-де-Жанейро в ближайшие дни приступят к отмене карантинных мер. Об этом сообщил мэр города после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Меры действуют в мегаполисе с середины марта. Сейчас там закрыты все непродуктовые магазины, туристические и развлекательные объекты. Страна занимает третье место по числу инфицированных. Между тем, бразильская клиника разработала первый генетический тест на коронавирус. По словам ученых, он имеет стопроцентную точность и будет доступен уже в июне.Болгария с сегодняшнего дня открывает границы для граждан Евросоюза и Шенгенской зоны. Соответствующее распоряжение издал министр здравоохранения страны. Ограничительные меры в Болгарии были приняты в середине марта. А все въезжающие — дипломаты и граждане Болгарии — были обязаны пройти двухнедельный карантин. Теперь же въехать в страну может любой европеец. А если срок поездки не превышает семи дней, то карантин проходить не придется, сообщает телеканал "Россия 24".