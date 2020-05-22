Полузащитник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 27-летнего француза заинтересован туринский Ювентус.

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах 27-летнего француза заинтересован туринский "Ювентус".Как сообщает le10sport.com, "Старая синьора" возобновила переговоры с агентом хавбека Мино Райолой. Ранее футболистом интересовались мадридский "Реал" и миланский "Интер". В марте Поль сообщил руководству "МЮ", что хочет покинуть команду.Погба прошел академию "Манчестер Юнайтед", в 2012 году бесплатно перебрался в "Ювентус", а в 2016 году английский клуб заплатил 105 млн евро, за то, чтобы вернуть француза.В текущем сезоне Поль больше лечится, нежели играет – на его счету всего восемь матчей и две результативные передачи. Также в его активе 69 игр за сборную Франции, вместе с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.