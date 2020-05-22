Нино Нинидзе, очевидно, устала соблюдать режим самоизоляции. Она очень скучает по работе.

Нино Нинидзе, очевидно, устала соблюдать режим самоизоляции. Она очень скучает по работе.28-летняя Нино Нинидзе состоит в отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак, 47-летним Максимом Виторганом. Актер души не чает в избраннице. Даже Собчак заметила, что Максим стал вести себя более уверенно рядом с молодой возлюбленной.Стоит отметить, что Нино – очень эффектная девушка. Выразительные глаза и изящные формы сводят с ума не только Виторгана, но и поклонников, которые неустанно одаривают ее комплиментами в "Инстаграме".Именно поэтому Нинидзе часто принимает участие в различных фотосессиях. Однако сейчас из-за карантина актриса не может позировать перед камерой. Этого ей особенно не хватает, призналась на днях Нино.Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, которое было снято во время одной из фотосессий. На кадрах видно, как актриса сидит перед фотографом, раздвинув ноги. При этом, Нино задумчиво смотрит в пол.20 Май 2020 в 12:45 PDTПользователи Сети оценили сексуальную позу знаменитости и оставили восторженные комментарии. Однако некоторые все же написали: "Зачем так ноги раздвигать?", "Поза, как будто тебя вот-вот вырвет". Под публикацией также отметился Максим Виторган. Он написал: "Фотограф крепкий". Таким образом, актер, очевидно, похвалил мужчину, что не набросился на его возлюбленную и не воплотил свои эротические фантазии.