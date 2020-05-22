22.05.2020

2020-05-22 15:55:03

Замглавы владимирского Следкома встретился с сотрудниками Александровской больницы

Заместитель руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексей Головач провел личный прием медработников Александровской районной больницы.

На прием обратилось 13 сотрудников медучреждения по вопросам стимулирующих выплат. В ходе неформальной беседы им подробно были разъяснены юридические аспекты осуществления выплат за выполнение особо важных работ по оказанию медпомощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также в условиях риска контакта с такими больными.

Кроме того, по решению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области, учитывая общественный резонанс и социальную значимость, материалы проверок по фактам невыплат денежных средств медработникам региона переданы в отдел по расследованию особо важных дел.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сообщили в пресс-службе ведомства.