Жители Вологды пожаловались на невыносимый холод в своих квартирах. Местные власти приняли решение о возобновлении подачи тепла в детсады, роддома, больницы и другие учреждения. Подключение проводят по заявкам. Тем не менее, температура в некоторых жилых домах едва превышает 10 градусов тепла.

Жители Вологды пожаловались на невыносимый холод в своих квартирах. Местные власти приняли решение о возобновлении подачи тепла в детсады, роддома, больницы и другие учреждения. Подключение проводят по заявкам. Тем не менее, температура в некоторых жилых домах едва превышает 10 градусов тепла.В связи с этой ситуацией в редакцию ГТРК "Вологда" поступило множество звонков с жалобами. Люди рассказывают о том, что они вынуждены утепляться, а иногда и ходить в валенках по квартире.Напомним, центральное отопление в городе отключили еще 8 мая, как только началось потепление. Но, несмотря на то, что температура неделю назад начала падать, мэр заявил о том, что подача тепла в дома не будет возобновлена.