Обвиняемая совершила хищение мобильного телефона и банковской карты, с помощью которых перевела на свой счет денежные средства потерпевшего.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).Предварительным следствием установлено, что в конце января текущего года обвиняемая, находясь в гостях у своего знакомого, совершила хищение мобильного телефона и банковской карты.Использую личный кабинет и пароли, приходившие в смс-сообщениях на телефон потерпевшего, фигурантка перевела денежные средства в размере 9 тысяч рублей на свой счет. Впоследствии часть денежных средств она обналичила.Обнаружив пропажу имущества, мужчина обратился в полицию. Личность подозреваемой была установлена. Она созналась в содеянном и выдала полицейским похищенные телефон и банковскую карту.В ходе следствия фигурантка возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.