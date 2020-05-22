Звезда сериала Отчаянные домохозяйки поделилась трогательным роликом. В кадре годовалый сын Евы Лонгории танцует под зажигательный мотив.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" поделилась трогательнымроликом. В кадре годовалый сын Евы Лонгории танцует под зажигательный мотив.Артистка и ее супруг предприниматель Хосе Антонио Бастонвоспитывают единственного наследника Сантьяго Энрике. Мальчику не так давноисполнился год.Накануне Лонгория и Бастон отпраздновали годовщину свадьбы.В честь важной даты звезда "Отчаянных домохозяек" и ее супруг устроилинебольшую вечеринку. На мероприятие Ева и Хосе Антонио пригласили музыкальныйколлектив.Выступление артистов впечатлило маленького сына пары.Годовалый Сантьяго Энрике глаз не мог отвести от сцены. Ребенок не сидел на месте и даже пробовал танцевать под музыку. Видео с наследником знаменитость показала в соцсетях.21 Май 2020 в 6:33 PDTНапомним, для Евы Лонгории это третий брак. Впервые артисткапошла под венец в 2002 году. Тогда ее супругом стал коллега по цеху ТайлерКристофер, известный по теленовелле "Главный госпиталь". В 2007 звезда сериала "Отчаянныедомохозяйки" стала женой баскетболиста из Франции Тони Паркера. Эти отношенияартистки продлились до 2011 года.В 2013 году Ева Лонгория познакомилась сбизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Через три года после начала романавлюбленные оформили отношения. В январе 2018-го у артистки родился первенец.5 Апр 2020 в 9:23 PDT