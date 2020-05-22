Звезда сериала Отчаянные домохозяйки поделилась трогательным
роликом. В кадре годовалый сын Евы Лонгории танцует под зажигательный мотив.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" поделилась трогательным
роликом. В кадре годовалый сын Евы Лонгории танцует под зажигательный мотив.
Артистка и ее супруг предприниматель Хосе Антонио Бастон
воспитывают единственного наследника Сантьяго Энрике. Мальчику не так давно
исполнился год.
Накануне Лонгория и Бастон отпраздновали годовщину свадьбы.
В честь важной даты звезда "Отчаянных домохозяек" и ее супруг устроили
небольшую вечеринку. На мероприятие Ева и Хосе Антонио пригласили музыкальный
коллектив.
Выступление артистов впечатлило маленького сына пары.
Годовалый Сантьяго Энрике глаз не мог отвести от сцены. Ребенок не сидел на месте и даже пробовал танцевать под музыку. Видео с наследником знаменитость показала в соцсетях.
21 Май 2020 в 6:33 PDT
Напомним, для Евы Лонгории это третий брак. Впервые артистка
пошла под венец в 2002 году. Тогда ее супругом стал коллега по цеху Тайлер
Кристофер, известный по теленовелле "Главный госпиталь". В 2007 звезда сериала "Отчаянные
домохозяйки" стала женой баскетболиста из Франции Тони Паркера. Эти отношения
артистки продлились до 2011 года.
В 2013 году Ева Лонгория познакомилась с
бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Через три года после начала романа
влюбленные оформили отношения. В январе 2018-го у артистки родился первенец.
5 Апр 2020 в 9:23 PDT