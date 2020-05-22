Артист считает, что мужчинам, поднимающим руку на женщин, нет никаких оправданий. Звезда кино и сериалов Анатолий Белый считает, что проблемой домашнего насилия обязательно надо заниматься.

Артист считает, что мужчинам, поднимающим руку на женщин,нет никаких оправданий. Звезда кино исериалов Анатолий Белый считает, что проблемой домашнего насилия обязательнонадо заниматься.На Первом канале транслируется детективный сериал "Садовоекольцо". Главные роли в теленовелле сыграли Анатолий Белый и Мария Миронова.Артисты воплотили в жизнь образы непонимающих друг друга мужа и жены.В сериале затрагивается тема домашнего насилия, а частьсюжета связана с центром реабилитации женщин от него пострадавших. По словамАнатолия Белого, он решительно осуждает мужчин бьющих своих жен, дочерей,сестер или подруг. "Для меня домашнее насилие – это потеря человеческого облика",– говорит звезда сериала "Садовое кольцо".Артист уверен, что абьюзеров – людей, которые совершаютнасилие по отношению к близким, надо в прямом смысле лечить. С психологическими проблемами домашних тиранов под силу справиться только специалистам.Белый полагает, что проблема домашнего насилиясвидетельствует о болезни общества и ее надо решать. Боле того, по словам артиста, никто до конца не осознает реальное положение дели весь ужас происходящего.15 Май 2020 в 10:48 PDTАктер сериала "Садовое кольцо" подчеркнул, что в его личнойжизни были разные ситуации, однако поднять руку на женщину ему и в голову неприходило. Для знаменитости такое поведение – табу. Эту установку Анатолию внушила мать еще в детстве.