Деньги застройщик потратит на возведение дома на 109 квартир высотой 12 этажей на 109 квартир.

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство ЖК «Наследие» в центре Владимира, которое обойдётся в 499 млн рублей.«Деньги застройщик потратит на возведение дома на 109 квартир высотой 12 этажей на 109 квартир», — уточнили в пресс-службе Банка.Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.«Программа поддержки низкомаржинальных проектов открывает новые возможности перед застройщиками Владимирской области и позволяет компаниям развиваться во всех регионах страны», – отметила вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.По информации организации, во Владимирской области более 25% жилой недвижимости, а это 223 тысячи квадратных метров, строится при поддержке проектного финансирования. Всего в регионе возводится 886 тысяч квадратов.