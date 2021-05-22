Владимир Олейник высказал свои предположения о том, какую судьбу Запад уготовил бы Белоруссии, если бы республика захотела вступить в Евросоюз.

Владимир Олейник высказал свои предположения о том, какую судьбу Запад уготовил бы Белоруссии, если бы республика захотела вступить в Евросоюз.Чиновник заявил, что Украину уже превратили в бедное аграрное. По мнению бывшего депутата Верховной рады, Белоруссию бы ждала еще худшая участь.Олейник напомнил, что семь лет назад ЕС направил резолюцию, запрещающую на Украине развитиемашиностроения. Он отметил, что при похожем сценарии в Белоруссии не было бы известного завода БЕЛАЗ, все было бы уничтожено. "Только дешеваярабочая сила", – высказался чиновник.Он добавил, что в Белоруссии, в отличие от Украины, нет столько полезных ископаемых. Поэтому в этом отношении республика Западу не интересна. Также Олейник добавил, что Незалежной надо сотрудничать сРоссией, поскольку лишь она способна предоставить ей возможности для развития исвободу.Эксперт полагает, что Украина должна смотреть в сторону России в своих же интересах.Как писал "Дни.ру", ранее известный юрист Сергей Зикрацкий Он отметил, что власти там запустили механизм репрессий. Специалист считает, что граждане страны, несмотря на давление, смогут отстранить президента Белоруссии Александра Лукашенко и его соратников от власти.