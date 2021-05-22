Когда Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы на Украине, социологические исследования показали, что 50% граждан одобрили такое решение. Об этом сообщил эксперт Василь Вакаров.

Когда Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы на Украине, социологические исследования показали, что 50% граждан одобрили такое решение. Об этом сообщил эксперт Василь Вакаров.20 мая исполнилось ровно два года с того дня, как Владимир Зеленский официального вступил в должность избранного президента Украины. Граждане Незалежной возлагали большие надежды на молодого политика.Казалось, что после Петра Порошенко новый главнокомандующий станет глотком свежего воздуха для государства. Как показала практика, подобные громкие заявления были преждевременны.Зеленский мало продвинулся в решении действительно насущных проблем в стране, среди которых падение экономики, отток населения, а также затянувшийся кризис на Донбассе. При этом Владимир Александрович не забывает о том, что ему необходимо поддерживать свой рейтинг.Политолог Василь Вакаров объяснил, с чем связан недавний всплеск популярности украинского президента. Эксперт напомнил, что после того, как на Украине, были проведены масштабные социологические исследования. Они показали что около половины опрошенных положительно оценивают действия главы государства.Вакаров отметил, что никак не связан с положительными изменениями в экономике. Сейчас можно сделать вывод о том, что перед Владимиром Александровичем открылась возможность пойти на второй президентский срок, резюмировал специалист.