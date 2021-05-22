Губернатор Владимирской области поручил подчиненным разработать предложения для Tesla. Главы регионов России решили попытаться побороться за право построить в своих областях завод

Губернатор Владимирской области поручил подчиненным разработать предложения для Tesla. Главы регионов России решили попытаться побороться за право построить в своих областях завод известного автомобильного бренда Илона Маска. Губернатор Сипягин решил не оставаться в стороне и тоже предложил свои “услуги” американскому миллиардеру. Владимир Сипягин в своих соцсетях высказался о готовности построить завод Tesla во Владимирской области