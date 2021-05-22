Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи выступил перед участниками марафона Новое знание

Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи выступил перед участниками марафона "Новое знание"В своем обращении к участникам марафона "Новое знание" глава российского правительства напомнил о высокой ценности данных в современных условиях. Они, предупредил Михаил Мишустин, могут как помогать людям и увеличивать их заработки, так и нести в себе разрушительную силу.Так, в Сети содержится большое количество контента с зачастую сомнительным уровнем достоверности. "Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять", – подчеркнул премьер-министр. От качества информации, которой оперирует человек, зависит эффективность решений, которые он будет принимать."Вообще, данные – это новая нефть, платина, золото XXI века", – заявил Михаил Мишустин.Ресурс, который позволяет получать подлинные знания, необходимые человеку для самореализации, существует. Это обновленное общество "Знание".Михаил Мишустин обратился к участникам марафона "Новое знание" не бояться познавать новое и стремиться добиваться успеха. "Дороги перед вами открыты", – обратился он к ним.Премьер-министр добавил, что часто публикации в интернете несут искаженную информацию. Только фундаментальные знания достоверны всегда. Они и являются одним из важнейших критериев успеха. Получить их можно в обновленном обществе "Знание".