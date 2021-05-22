На что конкретно пойдут деньги пока не уточняется.

Вчера, 21 мая, на заседании Заксобрания Владимирской области депутаты по предложению губернатора дополнительные налоговые доходы на сумму 1,9 млрд рублей.Львиная доля средств направлена на ЖКХ, социалку и защиту населения от ЧС, но не забыли власти и про безнадзорных животных.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, порядка 32,3 млн рублей выделяются на организацию мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев. На что конкретно пойдут деньги пока не уточняется, но напомним, что проблемами содержания бродячих животных с 2021 года занимается департамент ветеринарии.В конце марта замгубернатора Александр Ремига во время пресс-конференции , что во Владимирской области планируют построить пять межмуниципальных приютов для . Предполагается, что они появятся во Владимире, в Коврове, Муроме, Вязниках и Александровском районе.Можно констатировать, что первый шаг к решению вопросов с бездомными четвероногими сделан.