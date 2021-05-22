Согласно проведенному исследованию изъятый материал, общей массой свыше 107 граммов, содержит в своем составе героин...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО задержали 25-летнюю подозреваемую в сбыте наркотического средства – героина.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД на Новокуркинском шоссе для проверки документов был остановлен автомобиль такси. В ходе общения полицейские обратили внимание, что пассажирка транспортного средства заметно нервничает. Выйдя из автомобиля, девушка выбросила из сумки небольшой пакет с неизвестным веществом.По прибытии на место следственно-оперативной группы был проведен осмотр содержимого пакета, в результате которого полицейские обнаружили и изъяли 51 сверток. Согласно проведенному исследованию изъятый материал, общей массой свыше 107 граммов, содержит в своем составе героин. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории г. Москвы.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56