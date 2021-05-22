Общественники через региональные СМИ обратились с призывом ко взрослым предпринять все меры для обеспечения безопасности детей.

Члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области в ходе решения задач, возложенных на общественные советы по привлечению граждан к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, приняли участие в мероприятиях¸ проводимых сотрудниками органов внутренних дел по предупреждению выпадения детей из окон.Выпадение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в летний период времени. В прошлом году в подразделения полиции Владимирской области поступило более 20 сообщений о выпадении из окон несовершеннолетних, в текущем году таких сообщений уже 5.Член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Светлана Мангушева через региональные СМИ обратилась с призывом ко взрослым предпринять все меры для обеспечения безопасности детей.Общественники регулярно оказывают содействие сотрудника полиции в проведении профилактической работы с населением, используя различные формы и методы.