22.05.2021

2021-05-22 09:40:04

Парку «Липки» во Владимире исполняется 120 лет

Парку «Липки» во Владимире исполняется 120 лет. А вот некоторым его достопримечательностям уже полтора века. Интересно, что в 1901 году 24 мая Отделение Владимирского банка получило предложение подрядчика Ефима Балашова разобрать первый городской фонтан. Поскольку для него нашлось другое место. Прогуляемся и вспомним историю и не только.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Максимально ясень достигает высоту 65 м. Вот это дерево поменьше, но тем не менее патриарх»



Таких древних деревьев во Владимире больше нет - утверждает Денис Дуденков. Его важность показывает охранная табличка. Ясень "Мудрости" посажен около 150 лет назад в 1870-м воспитанниками владимирской мужской гимназии и был заповедан в 2011-м. Получается, истинный Патриарх старше самого парка, которому 120 лет.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Разбит был парк в честь визита Дмитрий Сергеевича Сипягина - министра внутренних дел Российской империи».



Денис ссылается на исследования, сделанные краеведом Маргаритой Поповой. Обезображивающий центр города пустырь, который в прошлые века приспособили под солдатский плац, мечтали облагородить всегда. Но с мертвой точки дело сдвинулось при губернаторе Николае Цеймерне. Сыграл приезд высочайшей особы. Вот только из посаженных деревьев с тех времен выжил только ясень.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Дерево с выпирающей хребтиной, морозобойная трещина лопнула в 40-е годы, когда морозы сильные были дерево залечило рану камбием. Вполне сегодня здоровое».



Ясень - дерево в полном смысле уникальное. Из его плотной древесины сегодня делают элитные музыкальные инструменты, бильярдные кии, бейсбольные биты, а в древности - древки для стрел и не только.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Древние новгородцы делали луки из ясеня, 5 пластин рыбным клеем смазывали. Очень мощный лук. Германцы очень любили ясень, считали его сок полезным. Что им можно излечить человека, укушенного змеей. Сок обладает хорошей сахарозностью. Его можно пить. Прекрасный напиток. Но у нас нет культуры сбора сока ясеня. Семена богаты белками. Также используются в медицине»,



Такой старожил требует к себе самого уважительного подхода. Бережного. Мощный приствольный бугор - творчество самого ясеня. Растение словно напоминает, что важно для дерева именно корневое дыхание.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Самое главное НЕ ОБРЕЗАТЬ, не трогать! Оставить почву неуплотнённой. С горечью наблюдал, когда в парке были устроены покатушки. Обнесено всё было бордюрной лентой и почва была сильно уплотнена транспортными средствами».



Денис замечает, что было бы прекрасно найти энтузиастов, которые занялись культивацией семян старейшего дерева. Ведь именно они - носители бесценной генетической информации. Детки-саженцы от ясеня могли стать украшением и других улиц Владимира. А вот с опасными растениями стоит побороться. Очень похож на ясень - американский клен - по опасности схож с борщевиком. Его яд губителен для всех растений.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Сорняк злостный в «Черной книге» России, завезенный из США в 18 веке».



Но не все иностранцы грозят паркам опасным вторжением. В «Липках» много редких экзотов. И 100-летний возраст для них - не предел. Вот эта красавица псевдотсуга Мензиса или Дугласава пихта, Дугласия, родом из Северной Америки, может прожить и тысячу лет. И попала она в «Липки» уже в советские времена благодаря специалистам Зеленстроя.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Псевдотсуга Мензиса есть и на улице Горького. Но она сильно угнетенная. Из-за соляного песка, который складировали у корней. А соль для хвойников очень губительна».



Даже шишки у Дугласии необыкновенные - декоративные. С другими не спутаешь.



- Вот эти чешуи отогнутые. Такое интересное дерево, с такой пирамидальной сквозной кроной, декоративное. Владимир может гордиться такими посадками интересными.



Есть в «Липках» и дерево, которое принесло славу Британскому королевскому флоту. Его шишки могут достигать 20 см. Их смолу смыть с рук невозможно. Показатель того, что ценная древесина не гниет.



Денис Дуденков заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Повезло! Мы нашли шишку еще одного экзота - Веймутова сосна. Названа в честь английского мореплавателя. В Британии вот только не прижились. Подверглись болезни грибковой серянки. А у нас в России прекрасно живет».



Историю «Липок» хранит и еще одна достопримечательность - старинный чугунный фонтан. В 1866 году он был построен на Соборной площади. Но его вид загораживал здание Государственного банка. И когда городское общественное управление к приезду министра Дмитрия Сипягина приступило к устройству "Соборного сквера" в 1901 году, фонтан разобрали и перевезли за 350 рублей на сегодняшнее место.



Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Польза от визита сильных мира сего большая. Дмитрий Сипягин через год погиб от руки террориста. А польза от его визита Владимиру осталась - остался парк, остался фонтан».



Любой парк это живое существо - подчеркивает Денис. И, конечно, акт творчества человека. В 120-летней истории «Липок» есть и страница, созданная ГТРК "Владимир". . И за семь лет сохранили каждое деревце.



Татьяна Воронцова. Илья Хлудов



«Вести- Владимир»