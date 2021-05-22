Зрители одного из цирковых представлений в НОвосибирской области стали свидетелями пошедшего не по плану номера. Сперва львы принялись играть друг с другом прямо на сцене, отказывались ..

Зрители одного из цирковых представлений в НОвосибирской области стали свидетелями пошедшего не по плану номера. Сперва львы принялись играть друг с другом прямо на сцене, отказывались выполнять команды и валялись на спине. Когда же к животным подошел дрессировщик, то они атаковали его.Посетители поспешили покинуть зрительный зал. Сообщается, что серьезных травм дрессировщик не получил. Следующее представление назначено уже на завтра. Впрочем, львы в нем принимать участие уже не будут.