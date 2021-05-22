В Судогодском районе на трассе сгорел грузовик. ЧП произошло в третьем часу дня 222 мая. На трассе Владимир-Муром-Арзамас загорелась грузовая ГАЗель. Из кабины и моторного отсека вырывалось

В Судогодском районе на трассе сгорел грузовик. ЧП произошло в третьем часу дня 222 мая. На трассе Владимир-Муром-Арзамас загорелась грузовая ГАЗель. Из кабины и моторного отсека вырывалось пламя. Пожарные ликвидировали возгорание на 3 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили ГАЗель 4 человека. О причинах пожара не сообщается.