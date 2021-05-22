Ранее судимый фигурант похитил имущество на сумму 26 500 рублей.

12 мая в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратился 34-летний местный житель, сообщивший о пропаже имущества из принадлежащего ему гаража. По словам заявителя, пропали хранившаяся в помещении бытовая техника, санки, а также самодельная коптильня. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 26 500 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к совершению кражи задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проник в гараж, взломав запорное устройство. Похищенное имущество злоумышленник частично реализовал на территории Владимира.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.