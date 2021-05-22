Предварительно установлено, что после проведения внутренней проверки в магазине обнаружилась недостача денежных средств. Ущерб составил более 500 000 рублей...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали 24-летнего жителя столицы, подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное обратился представитель одного из магазинов. Предварительно установлено, что после проведения внутренней проверки в магазине обнаружилась недостача денежных средств. Ущерб составил более 500 000 рублей.В результате проведенных проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель столицы, являвшийся заместителем директора магазина.Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, совершил данное противоправное деяние, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22