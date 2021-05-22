Популярное транспортное средство в теплое время года становится предметом преступного посягательства.

В теплое время года велосипед для многих становится любимым транспортным средством. Традиционно в этот период увеличивается количество хищений велотранспорта. В текущем году в органы внутренних дел Владимирской области уже поступило более 25 сообщений о хищении двухколесного транспорта (за 2020 год зарегистрировано 339 краж велосипедов, за 2019 - 326 краж).Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не предпринимая меры по сохранности имущества.В марте текущего года в полицию с сообщением о пропаже велосипеда обратилась жительница города Владимира. Транспортное средство женщина хранила в подъезде своего дома. При аналогичных обстоятельствах в феврале похитили велосипед у жительницы Александрова, а в апреле – у жителя Селивановского района. По всем указанным фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Уголовные дела, в которых предметом преступного посягательства были велосипеды, в текущем году направлены в суд в Муромском, Петушинском, Александровском, Судогодском и других районах 33 региона.Уголовное дело о краже велосипеда в конце апреля направлено в суд Следственным Управлением УМВД России по городу Владимиру.Фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, которые, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на гражданина, открывшего дверь гаража отверткой, а затем вынесшего из помещения велосипед и компрессорную установку. Полицейским мужчина сказал, что знакомый попросил забрать данные вещи. Но в дальнейшем было установлено, что задержанный, 44-летний житель Коврова, похитил имущество.В ходе следствия все похищенное было возвращено владельцу.Сотрудники полиции регулярно проводят профилактические рейды, осуществляя проверку серийных или заводских номеров велотранспорта и напоминая жителям Владимирской области о правилах, которые сведут к минимуму вероятность кражи велосипеда.Соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить Ваше имущество:Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем, по возможности сделайте это вблизи расположения камер видеонаблюдения.Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством. При наличии в домах запираемых подвалов или тамбуров, храните велосипеды в этих помещениях, а лучше – в квартирах.3. Не доверяйте посторонним лицам свое имущество, умейте отказать незнакомцу в просьбе покататься на велосипеде.4. Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото принадлежащего вам имущества.5. Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Не редки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок. При этом полицейские, которые обнаружат похищенное транспортное средство, обязаны будут его изъять и передать законному владельцу – таким образом, покупатель может остаться и без велосипеда, и без денежных средств.Если велосипед все же был похищен, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел – так повышаются шансы задержать веловора по горячим следам, прежде чем он успеет спрятать или сбыть похищенное. Если рядом были очевидцы происшествия, запишите их контактные данные – предоставленная ими информация поможет в раскрытии преступления.