Он получил награду «За развитие местного самоуправления».

Высший Совет Всероссийской Ассоциации местного самоуправления России наградил экс-мэра Коврова Анатолия Зотова медалью «За развитие местного самоуправления».Анатолий Зотов родился в Тульской области. Имеет два высших образования. Переехал в Ковровский район в 1995 году. Начинал работать в должности заместителя директора по общим вопросам в ОАО «ДСК». С 2012 по 2014 был Президентом Союза строителей Владимирской области. С 2014 по 2019 был мэром города оружейников.Сейчас Анатолий Владимирович - Председатель Совета народных депутатов. Ему присвоено звание «Почетный строитель Российской Федерации», «Почетный строитель земли Владимирской»