В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные Единой Россией для реализации социальных положений Послания Президента.

Выплаты получат более двух миллионов российских семей и беременные женщины.В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные Единой Россией для реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка, рассказал первый заместитель руководителя фракции Единой РоссииАндрей Исаев. Норма заработает .На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% заработной платы. Если — 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи, — подчеркнул Андрей Исаев.Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу Единая Россия озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участиеВладимир ПутинПо нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин, — отметил Андрей Исаев.Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе.Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля, — сказал Андрей Исаев.Родительское сообщество рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки, говорит председатель движения Совет матерей России, эксперт ОНФТатьяна БуцкаяОдним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учетна ранних сроках. Они находятся, что называется, в горячей точке демографии. И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас, — сказала Татьяна Буцкая.Не менее важна, по ее словам, и поддержка одиноких родителей детей до 16 лет.Чаще всего это женщины, которым приходится работать, чтобы обеспечить ребенка — а взыскание алиментов, которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является проблематичным, - пояснила Татьяна Буцкая.Семья и дети – один из важнейших незыблемых приоритетов государственной политики в России. Наша прямая обязанность – создавать и улучшать условия, которые способствуют всестороннему развитию детей и их семейному воспитанию. Дети должны чувствовать себя защищенными, а родители – получать ощутимую поддержку от государства, особенно находясь в трудной жизненной ситуации, – подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политикеЛюдмила Гусева(фракция партии Единая Россия). – В ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила Единая Россия. Сегодня Госдума в окончательном третьем чтении приняла соответствующие поправки к федеральному закону.Речь идет об оплате больничного в полном размере родителям дошкольников, выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми лет включительно.Уверена, что граждане оценят заботу государства, и новые меры социальной поддержки станут ощутимым подспорьем для семей с детьми.Напомним, в ходе ежегодного Послания Президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила Единая Россия. В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания Единая Россия внесла на рассмотрение Госдумы.