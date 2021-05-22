Проект владимирской школьницы Валерии Горшковой занял второе место в конкурсе-лаборатории взрослой анимации Riki.lab. Авторы лучших идей получат денежные призы и возможность продолжить ..

Проект владимирской школьницы Валерии Горшковой занял второе место в конкурсе-лаборатории взрослой анимации Riki.lab. Авторы лучших идей получат денежные призы и возможность продолжить работу над своими проектами.Первое место и один миллион рублей разделили два проекта: «Граффити» — фэнтези об оживших граффити и «Серые будни магов» — комикс, у которого уже есть армия поклонников в соцсетях, рассказывает о волшебниках, тайно живущих в Санкт-Петербурге.Второе место и награду в 500 тысяч рублей получил проект «Опавшие крылья», сюжет которого разворачивается в городе антропоморфных насекомых. Автору концепции, Валерии Горшковой из Владимира, на момент проведения питчинга едва исполнилось 14 лет.- Она разработала сильную концепцию, которую комиссия оценивала наравне с опытными авторами, - сообщили организаторы конкурса.Справка:Всего на конкурс было отправлено 330 заявок из 87 городов и 10 стран, включая Украину, Беларусь, Великобританию, США, Канаду, Германию, Швейцарию, Эстонию, Казахстан и Узбекистан. Участники, вошедшие в ТОП-100, получили экспертные комментарии по своим заявкам, а финалисты ТОП-20 могли доработать идеи под руководством опытных кураторов: режиссера-аниматора, дважды номинанта премии «Оскар» Константина Бронзита, режиссёра, сооснователя студии «Пилот» Игоря Ковалева, ведущего режиссера проекта «Смешарики» Дениса Чернова и сценариста проектов «ПинКод» и «Смешарики» Дмитрия Яковенко.Работы оценивало жюри конкурса, в состав которого вошли директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук, основатель и председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов, а также руководитель направления девелопмента КиноПоиск HD Светлана Сухова, креативный продюсер Яндекс.Студии Владислав Рубин и руководитель девелопмента ГК «Рики» Мария Терещенко.