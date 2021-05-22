22.05.2021

2021-05-22 14:35:04

Создатель Музея изящных искусств Иван Цветаев родом из Владимирской губернии

Историю создают люди. Но есть люди, которые помогают сохранить саму историю. Сегодня вспомним о прославленном отце величайшего поэта Марины Цветаевой. 16 мая был день рождения Ивана Цветаева. И именно в мае был подарен миру один из самых известных музеев Европы.



Май 1912 года. Хроника открытия Музея Изящных искусств имени императора Александра III - сегодня Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. На красной дорожке встречает государя — Николая II Иван Владимирович Цветаев. Создатель музея и первый его директор, отец Анастасии и Марины Цветаевых.



- Это был его день, - вспоминала младшая дочь. - Помню, как папа во время открытия шел и как он радовался, и весело рассказывал обо всем. Мы тоже радовались, что можно увидеть сокровища искусства у нас в Москве.



Какими недюжинными способностями нужно было обладать, каким упрямством и настойчивостью, чтобы создать музей, известный всему миру. И это несмотря на то, что сам Цветаев внешне, казалось, олицетворял собой русскую пассивность.



Лев Готгельф, директор художественного музея Цветаевых (г. Александров): «Иван Владимирович на современников производил необычное впечатление, он был мешковат. Долго размышлял. Студенты его называли Иоанном Цветаевым. Но в делах необыкновенно ловкий и талантливый человек».



Марина Цветаева в "Истории одного посвящения" писала, что гордится происхождением из Владимирской губернии. "Ильи Муромца губернии, оттуда из села, близ города Шуи, наш цветаевский род". Отсюда из Дроздово начал свой путь в историю скромный человек и великий труженик Иван Владимирович Цветаев. Ему, "сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал" было предначертано свыше воплотить в жизнь грандиозную мечту.



Интересно, что родилась она у Цветаева именно во время его учебы во Владимирской духовной семинарии. Уж очень заворожили юного семинариста археологические экспонаты первого городского музея. И вместо предначертанной судьбы священнослужителя - уедет в Петербург и станет блестящим филологом. Во Владимиро- Суздальском музее-заповеднике хранится лишь одна реликвия, связанная с Цветаевым - эта фотография. Копия представлена в экспозиции "Прогулка по старому городу".



Ольга Сорокина, заведующий Центром музейной педагогики ВСМЗ: «Оригинал находится у нас в фондовой коллекции фотографии и очень интересно, что здесь Иван Владимирович Цветаев стоит вместе с человеком, который внес существенный вклад в создание музея изящных искусств Нечаевым-Мальцовым, владельцем гусевских хрустальных заводов».



Прирожденный министр финансов - так называют Цветаева историки за талант добывать деньги для дела из неожиданных источников. У него была особая технология общения с благотворителями, писали современники. Например, даже своему другу Нечаеву Мальцеву счета на подпись подавал исключительно после "делового завтрака". Вместе с официантом. Размякший после вкуснейших устриц, "стекольный гусевский олигарх" подписывал их не глядя.



Анастасия Цветаева, писательница, дочь профессора И.В. Цветаева: «Главный жертвователь был Нечаев-Мальцев. Всё здание построено на его капиталы. Но этого не хватало. Все отдельные коллекции из-за границы оплачивались знатью. Так и было написано - в зале имени такого-то, кто оплачивал коллекцию».



Между тем мечта о музее совсем вычеркнет быт из жизни самого Ивана Владимировича. Марина Цветаева часто вспоминала семейный анекдот о "святой жадности отца, жадности - во благо", когда портной отказался в энный раз чинить его изрядно поношенный костюм. Новый, обшитый золотом мундир будет сшит на открытие музея по повелению государя. И станет сплошным расстройством для Ивана Владимировича. Ведь на эти 700 целковых столько можно было приобрести для самого музея.



Татьяна Воронцова, Семён Карпов



«Вести-Владимир»