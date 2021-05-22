Из незаконного оборота суздальские полицейские изъяли большую партию синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД, 35-летний подозреваемый хранил свертки с наркотическим

Из незаконного оборота суздальские полицейские изъяли большую партию синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД, 35-летний подозреваемый хранил свертки с наркотическим веществом на съемной квартире, а также в собственной машине. Общая масса “синтетики” составила 1,2 килограмма. На злоумышленника завели уголовное дело. Следователи вместе с оперативниками устанавливают, через какие каналы фигурант приобрел наркотики. Мужчину взяли под стражу.