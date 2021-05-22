Специалистами Россельхознадзора по фактам экспорта древесины возбуждено 12 административных дел, наложено штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей.

С начала 2021 года из Владимирской области без карантинных сертификатов вывезли 700 кубометров леса. На тёс не было оформлено документов, подтверждающих безопасность пиломатериалов.Специалистами Россельхознадзора по фактам экспорта древесины возбуждено 12 административных дел, наложено штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей.«В апреле в Гусь-Хрустальном районе сотрудники ведомства выявили предпринимателя, который за две недели незаконно вывез в Краснодарский край 100 кубометров пиломатериалов хвойных деревьев», - уточнили в пресс-службе ведомства.В отношении бизнесмена возбуждено административное дело. Штраф для физлиц составляет 300-500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей, для юрлиц – от 5 000 до 10 000 рублей.