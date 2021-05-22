Погибших и пострадавших нет.

В 08:08 21 мая на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании в гараже. Строение полыхало на улице Заречной в посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района.По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение. Существовала угроза распространения на жилой дом. Спасатели оперативно потушили пламя на площади 30 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, гараж сгорел на площади 20 квадратных метров, повреждена внешняя отделка дома. Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину пожара.