Экономическому блоку Белого дома поставлена задача разработать предложения для мирового бренда.

Владимирской области тоже есть что предложить Илону Маску. Об этом губернатор Владимир Сипягин сообщил у себя Вконтакте.«У нас есть передовые, обеспеченные всей инфраструктурой площадки для строительства завода Tesla. Вхождение в ОЭЗ «Доброград» гарантирует инвестору целый комплекс налоговых льгот. Ковровские предприятия - это мощь, на которую «Tesla» сможет уверенно опереться. Возьмём и электрические мотоциклы запустим в производство», - предложил глава региона.Он считает, что Илон Маск может рассчитывать на КЭМЗ, наладивший выпуск высокоточных станков, надёжных тракторов и спецтехники.«Светотехнику и детали для корпуса электрических авто сделают в Вязниках и Камешково. Закупать комплектующие за пределами региона практически не придётся», - уверен Владимир Владимирович.Также он упомянул о выгодной логистике, которая сочетается с комфортным деловым климатом и надёжными партнёрскими связями.В целом экономическому блоку Белого дома поставлена задача разработать предложения для мирового бренда.