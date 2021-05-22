Об этом сообщили на заседании ЗС, которое состоялось 21 мая.

Во время заседания Заксобрания Владимирской области, которое состоялось 21 мая, депутаты поинтересовались у замгубернатора Ольги Гребневой темой открытия в Юрьевце и Энергетике пунктов вакцинации от коронавируса.«Мы уже находимся в стадии закупки морозильников. Администрация Юрьевца предоставит помещение в своём здании. На следующей неделе планируем открыть там пункт вакцинации. Что касается Энергетика, то там он откроется во врачебной амбулатории», - ответила Ольга Гребнёва.Напомним, что во Владимире с 20 мая возле рынка Слобода мобильный пункт вакцинации от Covid-19.Также власти Владимирской области распределили дополнительные 1, 9 млрд рублей, которые регион получит от роста налоговых поступлений.На поддержку инвестиционной деятельности, а также малого и среднего предпринимательства выделили 233,4 млн рублей.Ещё 85 млн рублей потратят на населения и территории региона от ЧС.На развитие решено предусмотреть 355,3 млн рубоей.На - 614,5 млн рублей.может рассчитывать на 431,4 млн рублей.– 300 млн рублей.Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в сферу социальной политики, что позволит обеспечить средствами адаптации и протезно-ортопедическими изделиями 2,5 тысяч граждан.Добавим, что депутаты ЗС выразили пожелание принимать более активное участие в распределении средств до момента утверждения изменений в бюджет.«Вместе внесли, вместе распределили», - уточнили народные избранники.