22.05.2021

2021-05-22 11:45:05

Владимирские кондитеры сражаются в международном батле динозавров

Малефисента, Черепашки Ниндзя и другие. Можно бесконечно перечислять известные работы голливудского скульптора Гарри Полларда. Профессионал такого уровня судит и владимирских кондитеров, которые сражаются в международном батле динозавров. Болеем за наших вместе с Любовью Истратовой.



Перед вами два стиракозавра. В чем их отличия? Никогда не угадаете! Один из пластика, а другой - его сладкая копия из мастики. Этот красавец был создан для участия в самом масштабном проекте года - Международном батле двух команд "Пряники vs Фигурки". Преподаватели конкурса - мастера с мировыми именами, в их числе скульптор Голливуда - Гарри Полард. Участница из Владимира - Наталья Тужицкая, экономист. Любовь к цифрам у нее сочетается с тягой к творчеству. До этого мастерица никогда не лепила фигурки такого масштаба. Её динозавры были куда проще.



Наталья Тужицкая, участница международного батла динозавров: «Ну он самый симпатичный, я так считаю. Для меня самое сложное было найти время. Лепила по ночам, садилась в 10, когда дети спать ложились и до 3-х часов ночи сидела лепила. Очень интересно. Во-первых, я его изучила. Узнала, что, например, у него ноги задние сильные, передние слабые, что хвост намного короче, чем тело. Мне хотелось преодолеть себя, хотелось понять, что я смогу. Лишний раз поняла, что не все, но что-то я могу».



4 бессонные ночи и стиракозавр готов. Полностью съесть его, конечно, не выйдет. Внутри проволочный каркас, имитирующий скелет. Земля - из печенья. Кстати, Наталья показала нам полезный лайфхак по фактурированию кожи. Понадобятся самодельные штампы из глины или той же самой мастики. Теперь начинающий скульптор мечтает превратить своё хобби в профессиональную деятельность. Своим примером для подражания Наталья считает участницу из Александрова - Елену Сорокину. Вся композиция мастерицы - съедобна, аллозавр - из шоколадной пасты.



Елена Сорокина, участница международного батла динозавров: «Пришлось окунуться в мир того периода. Мы изучили очень много литературы, фильмов, наших сайтов, зарубежных сайтов. И для меня было огромным откровением то, что существовало такое большое количество динозавров. Работа над этим проектом мне очень понравилась. Я получила огромное удовольствие».



В батле участвуют больше пятисот работ. Конкурс продолжится и дальше, но с другой тематикой. Пока организаторы держат её в секрете. Обещают что-то бомбическое. Присоединяйтесь!



Любовь Истратова, Александр Чунаев



«Вести-Владимир»