В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники ОМВД России по Суздальскому району Владимирской области в результате реализации оперативной информации пресекли факт незаконного сбыта наркотических средств 35-летним местным жителем.В автомобиле подозреваемого оперативники обнаружили спрятанную хозяйственную перчатку, в которой находился свёрток с порошкообразным содержимым. В арендованной им квартире оперативники также обнаружили свёртки с аналогичными веществами.Проведённым впоследствии исследованием установлено, что внутри находились синтетические наркотические средства общей массой более 1,2 кг.В настоящее время в отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещённых веществ, а также проводят проверку на его причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.В отношении данного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.