На вызов выезжали 2 единицы техники, 4 сотрудника МЧС.

В 14:16 22 мая на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля в Судогодском районе. Машина полыхала на трассе Владимир-Муром-Арзамас, у деревни Мостищи.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение моторного отсека и кабины грузовика. Пожарные потушили пламя на площади три квадратных метра.Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.