Деятельность зарубежных интернет-компаний в России необходимо отрегулировать и ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Деятельность зарубежных интернет-компаний в России необходимо отрегулировать и ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем .Председатель ГД прокомментировал внесение на рассмотрение депутатов законопроекта, обязывающего иностранные интернет-компании открывать представительства в России. Спикер напомнил, что еще в январе президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.По словам Володина, эти организации могли пойти по пути саморегулирования. "Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование", – констатировал Володин.Спикер выступил за введение экономических мер принуждения в отношении иностранных IT-компаний. Предложенное в законопроекте решение соответствует международной практике и установленным в ряде стран правилам, подчеркнул председатель ГД.В противном случае Запад уже обвинил бы Россию в "наступлении на демократию", считает Володин. "Пришить" к этому политику не получается, нет оснований", – отметил политик.Он назвал компании, которых законопроект коснется в первую очередь. "Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks", – перечислил Володин.На следующей неделе Совет Госдумы определит дату рассмотрения законопроекта. Профильный комитет ГД предлагает обсудить документ в первом чтении 1 июня.