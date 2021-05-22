22.05.2021

2021-05-22 22:00:05

«Ява» 1969 года навсегда покорила сердце солиста Рекорд Оркестра Тимофея Копылова

Кроме музыки и сцены у него есть ещё одна страсть. Мотоциклы. Причём, ретро. Специально для субботних "Вестей" солист знаменитого "Рекорд Оркестра" Тимофей Копылов рассказал о своей "Яве". И такая - в единственном экземпляре. Почему, выяснила Мария Платанюк.



Не Лада седан, не баклажан, а супер "Ява". Та, что навсегда покорила сердце брутального солиста "Рекорд Оркестра" Тимофея Копылова. Это, так скажем, презентация. Итог большой работы. Которая начиналась в этой автомастерской, где ретро-"Ява" обрела вторую жизнь.



- Мы решили, что купить это скучно. Лучше построить самим. Мы решили сделать некий проект, как говорят кастомайзеры. В основе - "Ява" 1969 года. Двигатель - 350 кубиков. Такая кондовая мечта советского автолюбителя.



Вот так мотоцикл выглядел до апгрейда. "Побитая временем и дорогами" «Ява» будто ждала своего часа и своего нынешнего хозяина. Двигатель попытались запустить. И поняли: без серьёзного ремонта не обойтись.



Тимофей Копылов - мотолюбитель со скромным пока стажем. Но одно понял точно: "мотостроительство - процесс бесконечный". Стоит только начать. Двигатель, кстати, тоже пришлось перебрать.



- Делал парень. Зовут его Артём Ларин. Он живёт в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района. И он делает двигатели "Ява" на весь мир.



Внешний облик этой "рекордной" в прямом смысле Явы - заслуга еще одного профи. Андрея Карпова. Байкеры страны знают его под именем Клим. Сколько раз собирали и разбирали мотоцикл, Андрей не берётся сосчитать. По словам мастера, музыкант постоянно предлагал новые процедуры для "любимицы".



- Нет деталей, которые не тронуты. И не подвергались тюнингу. Тот же бак. Он гораздо выше, тоже крыло. Даже маятник перепилен. Здесь переделано всё-всё-всё.



Опытный мастер Клим уверен: техника буквально "прорастает" в человека. Мотор и сердце бьются в едином ритме.



- Душа человека, тепло передаётся. Хотя, казалось бы, железо. * Мотоцикл он становится частью своего владельца, это часть Тимофея. Он с ним сроднился.



Высоких скоростей из этой "Явы" не выжать. Но дело и не в рекордах, подчёркивает Тимофей. Сам он выезжает не слишком часто. Но каждый мотовояж - отличное средство для душевной "подзарядки". Эту "Яву" - апгрейд с трепетной ретро-душой еще предстоит "раскатать".



В потоке будет не слишком комфортно. А поскольку главное - атмосфера, то дорога - на вечерние улицы или за город.



- Всё-таки это ретро-техника, выжал до 4-ой передачи, тихонько едешь, дорога Улыбышево-Лунёво, вот прям его.



По словам Тимофея Копылова, для тех, кто встречает его "Яву" - это, пожалуй, глоток ностальгии. Раритет - но не хлам, а машина в деле.



Номер 13 - потому что он лучше всего "вписался". И нет - суевериям. Блестящий шлём, который точно привлекает внимание. Вполне сценический вариант.



Кстати, шлем - тоже ретро. Но с самой современной степенью защиты. А покрытие, шутит фронтмэн, особое: "мамин лак".



- Самое главное - что он прикольный. И он красивый. В Москве, в Питере люди катают. А у нас в городе такого нет.



Кстати, именно на этой "Яве" Тимофей Копылов примет участие во всемирном пробеге джентльменов. Ежегодно Gentlemans ride собирает поклонников мототехники. Дресс-код мотовладельцев - сдержанная английская классика. Задача автопробега - привлечь внимание к проблемам мужской онкологии, а также напомнить о вежливости на дорогах.



- Посвящено тому, что чудаки на железных конях - они культурно ведут себя на дороге. Я будут один в нашем городе. Но буду рад, если ко мне присоединятся.



Тексты к песням "Рекорд Оркестра", в которых так тесно переплетаются ирония, лирика и философия, пишет сам Тимофей Копылов. А вот ждать ли новых строк, посвященных не Ладе, а Яве? Тем более, что воздух лесных дорог, куда так любит уезжать Тимофей - сам по себе глоток вдохновения. Тимофей шутит, состязаться с "Явой" "Сектора газа" - не комильфо. Но, возможно, мотостихи - в ближайших планах.



Мария Платанюк, Семён Карпов



"Вести-Владимир"