21 мая депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили изменения в устав региона. Корректировки затронули структуру Белого дома. Она приведена в соответствие с ..

21 мая депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили изменения в устав региона. Корректировки затронули структуру Белого дома. Она приведена в соответствие с федеральными требованиями по административной реформе.Как уточнил замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко, поправки носят технический характер. Из названий департаментов убираются слова «администрация области».В числе прочего прозвучало несколько цифр.Так, при фактической численности сотрудников администрации области в 220 человек за 2019 год уволено 87 чиновников. В 2020 году – еще 97. Фактически кадровая текучка приближается к 50% в год. Что касается ЗС, то в парламенте цирфа составляет примерно 8%.