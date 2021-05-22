Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 100 человек.

Во Владимирской области на 22 мая коронавирус подтвержден у 52 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Александровском, Петушинском, Юрьев-Польском и Камешковском районах. По 2 жителя оказались инфицированы в Киржачском, Меленковском и Селивановском, по 1 - в Кольчугинском, Вязниковском, Суздальском, Собинском, Гороховецком и Судогодском районах, а также в городе Радужный.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 33 100 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.