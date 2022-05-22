Нижняя палата Федерального собрания решает важные вопросы. Объявлен перечень законопроектов, который рассмотрит Госдума.

Нижняя палата Федерального собрания решает важные вопросы. Объявлен перечень законопроектов, который рассмотрит Госдума.Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале общественно значимую информацию. Согласно полученным данным, в понедельник 23 мая члены Госдумы возьмутся за 10 ключевых законопроектов. На рабочих заседаниях они решат, какие перемены произойдут в российском обществе.Инициативы касаются самых разных сфер жизни, начиная от стоимости продуктов и заканчивая образовательной системой. Все они в приоритете у политиков. Принятие этих положений может положительно разрешить злободневные социальные вопросы, о которых раньше не позаботились в полной мере.Итак, совсем скоро Госдума намерена обсудить следующие законопроекты:Стабилизация цен на импортируемые товары с расчетом на последующее их снижение;Смягчение административной ответственности для бизнеса в области возмещения ущерба;Бесплатное питание в школах для детей-инвалидов два раза в день на законодательном уровне;Слияние пенсионного фонда и фонда соцстрахования для упрощения выплат россиянам;Прозрачный набор выпускников на целевое обучение в высшие учебные заведения;Запрет на работу таксистами для судимых граждан с целью обеспечения безопасности;Изменения относительно государственных закупок у единственного поставщика — введение моратория;Обеспечение медстраховками иностранных работников с высокой квалификацией;Сокращение количества документов для получения льгот по капитальному ремонту;Поддержание этнокультурного наследия государства.