В Суздальском районе Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» лоб в лоб столкнулись две легковушки, в результате чего погибли оба водителя, сообщили в региональном МВД. Авария

В Суздальском районе Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» лоб в лоб столкнулись две легковушки, в результате чего погибли оба водителя, сообщили в региональном МВД. Авария произошла утром 22 мая на 244 км Р-132. По предварительным данным, . 24-летний парень за рулем «Лады», потеряв управление, выехал на встречку, где врезался в легковой Kia под