Пассажир «корейца» 2001 года рождения госпитализирован в больницу.

Во Владимирской области водители двух автомобилей погибли в ДТП под Суздалем. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.По предварительным данным УГИБДД, в ночь с 21 на 22 мая около 4:20 на 244 км трассы Р-132 водитель «Лады» 1998 года рождения врезался в «Киа». Автомобилист, двигаясь со стороны Иванова в сторону Суздаля выехал на встречку, в результате чего произошло лобовое столкновение с иномаркой, за рулём которой сидел парень 2001 года рождения.В результате оба водителя погибли на месте аварии. Пассажир «корейца» 2001 года рождения госпитализирован в больницу.Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.