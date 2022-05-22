В рейтинге популярности домашних животных свое место уверенно сегодня занимают еноты. Видео этих...

В рейтинге популярности домашних животных свое место уверенно сегодня занимают еноты. Видео этих забавных зверьков умиляют, но! Так ли просто жить с ними в одной квартире? Юлия Шувалова узнала все за и против .Уплетает за обе щеки. Манную кашу Рокки обожает. После обеда сразу бежит мыть лапы и мордочку. Параллельно может прополоскать все, что подвернется под лапу. Любопытство у енотов в крови. Они обладают невероятной ловкостью, свой носик суют в любую щель. С таким домашнем питомцем не соскучишься. Вот только содержать его не каждому под силу. Семья Савостиных - опытные воспитатели енотов, это у них уже второй полосатый бандит.Екатерина и Артём Савостины, владельцы енота: «К этому надо готовиться.Ему все интересно. Характер енота его не сломать.-Его не перевоспитать?-Нет! Хорошо, что у нас он новорожденный. Будем знать его привычки. Знать его повадки. Мы его привьем, будем знать про его здоровье».Крохе недавно исполнилось 2 месяца. А он уже показывает свой нрав. Рокки быстро приспособился к новому дому. Савостины взяли его из питомника. Хищник общается с помощью пятидесяти разных звуков. Засыпать любит на руках, в обнимку с игрушкой. Иногда бывает не в духе.Олеся Савостина: «Агрессивный, он иногда кусается очень сильно. Может и набежать. Царапается тоже».Но Савостины нашли выход...Зоологи называют енотов "разрушителями". Они могут буквально разнести всю квартиру- снять обои, карнизы, плинтусы.Если дикому обитателю леса понравился какой-то предмет, он его заберет- спрячет или постирает. Иногда проказники идут на дело целой бандой.Евгений Чухлов, ветеринар: «Содержать енота, как домашнюю кошку не нужно. Многие владельцы енотов, которые у меня есть знакомые. Половина из них содержит енота на улице в вольере со все возможными ванночками, деревьями, тогда да, енот живет в более менее приближенных условиях».И это даже продлит еноту жизнь. В дикой природе срок жизни этих животных в среднем не более двух-трех лет, в то время как в неволе этот срок увеличивается до 20! Но, как говорят владельцы экзотических животных, чтобы содержать такое чудо нужны стальные нервы.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"