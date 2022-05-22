Модные тенденции и тренды меняются из года в год. Что надеть предстоящим летом, посоветовала телеведущая и модель Милена Джорджич.

Модные тенденции и тренды меняются из года в год. Что надеть предстоящим летом, посоветовала телеведущая и модель Милена Джорджич.В последнее время индустрия моды выступает за комфорт и минимализм, однако после пандемии многие хотят одеваться ярко и броско. И в 2022 году все строится на контрастах. Эксперты в мире моды поддерживают интересные сочетания в одежде, граничащие с некоторой долей откровенности."Вихрем ворвались мини-юбки, заниженные джинсы и брюки, укороченные жакеты в сочетании с короткой юбкой, кроп-топы. Поэтому можно сказать, что must have сезона весна-лето 2022 – кроп-топы", – рассказала модель Милена Джорджич.По словам телеведущей, дизайнеры Givenchy и Balmain демонстрируют, что можно носить в повседневных и вечерних образах, поддерживают сочетания с костюмами, юбками или брюками. Верх с ажурным кроше сейчас тоже считается трендом, которые, кстати, занимает почетное место, отметила Джорджич"Еще один из маст-хэв – "голые" платья с завидной регулярностью появляются на показах! В общем, не стесняемся, а смело показываем свой пресс, как Эмили Ратоковски, или одеваемая ярко, как сестры Хадид!", – посоветовала модель, беседуя с "Дни.ру".Ранее ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев рассказал, какие украшения лучше не носить и дал советы. Слова историка моды "Дни.ру".