Правительство РФ выделило на строительство школы в Веризино 1,15 млрд рублей. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Основную часть средств Владимирская область получит деньги в ..

Правительство РФ выделило на строительство школы в Веризино 1,15 млрд рублей. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Основную часть средств Владимирская область получит деньги в 2023-24 годах. Сначала - почти 80 млн рублей, а потом ещё 705 млн. Далее в течение пяти лет региону будут направлять по 67 млн рублей ежегодно. Последний транш рассчитан на 2030-ый год.Учреждение на 1100 мест будут строить с использованием Партнёром мэрии Владимира выступит дочернее предприятие Внешэкономбанка - ООО «ПроШкола.