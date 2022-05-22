Жителей многоквартирного дома эвакуировали автолестнице.

Ребенок и женщина получили ожоги во время пожара в многоквартирном доме по ул. Строителей во Владимире, сообщает региональное управление МЧС.Возгорание возникло около 10 часов утра в воскресенье, 22 мая. Прибыв на место, пожарные увидели валивший из окна второго этажа дым. С помощью автолестнцы они спасли шесть человек в том числе двоих детей. Еще 20 человек, в том числе пять детей, было эвакуировано из дома. На месте работали 19 спасателей.Очаг огня находился в одной из квартир, там повреждена обстановка и отделка.Наиболее пострадавших женщину и ребенка отвезли в больницу.