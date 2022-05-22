Одно из немногих, сохранивших свой первозданный облик - это усадьба Бутурлиных-Зубовых в селе...

Одно из немногих, сохранивших свой первозданный облик - это усадьба Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец. Прекрасный памятник старины сегодня восстанавливает семья Шахановых. Познакомимся с ними и узнаем всё о бывших владельцах усадьбы - очень интересных людях.-Усадьба Бутурлиных-Зубовых - одна из немногих подобных в России. И дело не только в ее внутренней сохранности. Дом расположен на взгорье, на правом берегу от реки Серой. Напротив дома - густой лес. Ну а сверху открывается головокружительный вид на заречье.Резные балконы, портик с деревянными колоннами. По профессии реставратор, Сергей Шаханов старинный дом восстановил практически в одиночку. Вспоминает как впервые стал мечтать, чтобы усадьба стала его семейным домом.Сергей Шаханов, владелец усадьбы Бутурлиных-Зубовых: «25 лет мне было.. Влюбился в это место. И вот уже подрастает помощник. Очень многое умеет. С трех лет, простите, взял в руки лобзик!»Арсений Шаханов помогает в реставрации дома. И даже может рассказать историю здешних мест, начиная со Смутного времени. Тогда в Крутце был мужской монастырь.Арсений Шаханов, сын Сергея: «Вот этот вот деревянный занавес защищал пушку..Когда он открывался, стреляли. Когда закрывался, перезаряжали».А сама усадьба ведёт свою историю с 17 века. Ей владели представители двух семейств. Первыми были Бутурлины - крупные землевладельцы. Иван Иванович Бутурлин - ближайший друг и соратник Петра Первого. Ему было доверено нести корону императора на похоронной процессии. Личных вещей Ивана сохранилось немного. Вот, предположительно, его комод.-Думаю, что он простоял в старом доме Бутурлина, который разобрали в 60-х годах.А потом имение перешло к Зубовым, древнему дворянскому роду.Зубовых называли покровителями искусств. В усадьбе нередко гостили прославленные музыканты. Например, пианист-виртуоз Николай Рубинштейн. А Василий Павлович Зубов собрал коллекцию редчайших смычковых инструментов, в том числе скрипки Страдивари... Небо над усадьбой не всегда было таким безоблачным. После революции усадьбу изъяли и национализировали. "Слава Родионов, 1937 год". Надпись на стене в одной из комнат напоминает - когда-то здесь был пионерский лагерь. В военные годы - госпиталь, где откармливали истощенных детей.Сергей Шаханов, владелец усадьбы Бутурлиных-Зубовых: «Через Александров проходила дорога жизни. Очень много было детей из Ленинграда.. Которых уже снимали с каравана, привозили сюда и спасали, можно сказать, от голодной смерти».Знаковые вещи для блокады Ленинграда. Пайка хлеба, весы. И метроном. Во время авианалетов его стук объявлял о начале воздушной тревоги.Сергей Шаханов, владелец усадьбы Бутурлиных-Зубовых: «Постоянно по ретранслятору был этот метроном. Чтобы просто чувствовать, что ты живой. Если вдруг уснешь, можно было уже и не проснуться».Спустя сто лет сюда вернулась музыка. В Крутце сделала остановку "Музыкальная экспедиция" - проект виолончелиста Бориса Андрианова. Под руководством дирижера губернаторского симфонического оркестра Артема Маркина музыканты исполнили музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Шумана, которые созвучны старинному дому.Кстати, в этом году артисты "Музыкальной экспедиции" снова выступят на территории усадьбы. Сам Сергей мечтает, чтобы здесь росли его дети и внуки. Так что имение, похоже, открывает новую страницу своей "фамильной" истории.Анастасия Сахарова. Семен Карпов.Вести-Владимир.