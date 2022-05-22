С сентября 2015 и по декабрь 2021 года женщина занимала должность директора магазина Магнит....

С сентября 2015 и по декабрь 2021 года женщина занимала должность директора магазина "Магнит". Пользуясь своими полномочиями, с июля по ноябрь прошлого года она оформила в специальной программе 69 заявок на выход одного из сотрудников на работу, но по факту сотрудника на рабочем месте не было. Работнику начислялась зарплата за дополнительные 12-часовые смены - 62 тысячи рублей. Эти деньги сотрудница передала своему начальству, которая и ставила по факту неотработанные смены.Директор магазина в Ковровском городском суде признала свою вину. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере торговли независимо от форм собственности, на срок 2 года.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com