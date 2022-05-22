Крупный пожар в одном из жилых домов на улице Южная в Меленках произошёл сегодня около 13 часов....

Крупный пожар в одном из жилых домов на улице Южная в Меленках произошёл сегодня около 13 часов. Сообщение о возгорании поступило несвоевременно, поэтому на момент прибытия спасателей огнём была охвачена крыша дома и сарай.Сгорело: сарай, кровля дома, внутренняя отделка и имущество одной из квартир. Работало 1 звено газодымозащитной службы. Общая площадь пожара составила 335 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. На тушение привлекались 6 единиц техники 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области.