Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Оргтруд поступило на пульт спасателей...

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Оргтруд поступило на пульт спасателей сегодня около 10:19.На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из квартиры на 2-м этаже 5-этажного дома. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара.Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 12 кв. м.С помощью спасательного устройства и по автолестнице спасены 6 человек, в том числе 2 ребенка. Эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей.Среди пострадавших - 2 человека, женщина 1973 года рождения и годовалый ребёнок. Им потребовалась госпитализация.На происшествие привлекалось 7 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области